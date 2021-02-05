الاحتلال يصيب شاباً ويحتجزه في كفر مالك شمال شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب (18 عاما) بالرصاص الحي في القدم، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه، في قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب عدد من الشبان، ما أدى على إصابة أحدهم برصاصة في قدمه، حيث قام الجنود باحتجازه لساعات، ونقله بآلية عسكرية.



وقال الناشط، جهاد القاق: إن مركبة إسعاف فلسطينية تسلمت الشاب المصاب بعد ساعات من احتجازه من قبل الاحتلال، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج.



وتشهد المنطقة حتى اللحظة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.



وذكر القاق، أن الجنود تعمدوا إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، صوب منازل المواطنين الواقعة في المنطقة.