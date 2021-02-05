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شؤون فلسطينية

وفد الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يختتم زيارته للعاصمة الروسية موسكو

وفد الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة يختتم زيارته للعاصمة الروسية موسكو
النخالة وبوغدانوف
رام الله - دنيا الوطن
اختتم الوفد القيادي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي ترأسه الأمين العام للحركة، زياد النخالة، زيارة رسمية للعاصمة الروسية، موسكو. 

وقد أجرى الوفد مباحثات مع عدد من المسؤولين الروس تناولت قضايا الساعة والمستجدات السياسية بما في ذلك ملف الوحدة الفلسطينية والانتخابات. 

وعرض الأمين العام رؤية الحركة وموقفها، من الحراك السياسي الحالي، مؤكدا سعي الحركة للوصول إلى توافق وطني على برنامج سياسي للخروج من المأزق الداخلي الحالي ومواجهة كل التحديات التي تتهدد مستقبل القضية الفلسطينية. 

وأطلع الأمين العام المسؤولين الروس على الأوضاع داخل فلسطين المحتلة والتصعيد العدواني الصهيوني ضد أبناء شعبنا في كافة المناطق لا سيما في الأغوار والضفة والقدس وكذلك استمرار الحصار على قطاع غزة.

كما تناولت المباحثات أهمية الدور الروسي على الساحة الدولية والإقليمية، وسُبل وقف سياسات الهيمنة الأمريكية. 

وقد اختتمت المباحثات الإيجابية والناجحة بتوجيه الشكر لوزارة الخارجية الروسية على الدعوة والاستضافة وحسن الاستقبال، والتأكيد على ضرورة استمرار العلاقة والتواصل في كافة القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وتخدم تطلعاته.

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