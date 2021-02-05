الحساينة يلتقي السفير العمادي ويثمن جهود دولة قطر

التقى د. مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وذلك في مقر اللجنة القطرية بغزة.





وثمن الحساينة جهود دولة قطر الشقيقة لدورها الفاعل والإيجابي في المشاريع الإنسانية والتنموية كافة، ومساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني والتخفيف عن مواطني قطاع غزة.





وشكر الحساينة السفير على ما يبذله من جهود كبيرة في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة .





وأكد الحساينة على أهمية مواصلة جهود دولة قطر في دعمها ومساندتها أبناء شعبنا ووقوفها بجانبه، مشددا على عمق العلاقة مع دولة قطر الشقيقة.

رام الله - دنيا الوطن