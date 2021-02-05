وفاة إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز علاج الإيدز وفيروس سي المثير للجدل

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رام الله - دنيا الوطن

توفي الدكتور المصري، إبراهيم عبد العاطي (74 عاماً)، صباح الجمعة، مخترع جهاز علاج فيروس سي والإيدز المثير للجدل.



وستشيع الجنازة عصر اليوم في مقابر أسرة المتوفي بمحافظة الإسكندرية، وسوف تتلقى الأسرة العزاء في الفقيد على المقابر.



وقال شقيقة زوجته إن الدكتور إبراهيم عبدالعاطي توفي إثر أزمة قلبية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، لافتة إلى أنه كان سيجري له عملية لشرايين القلب إلا أن الموت باغته.



وأشارت إلى أن الأسرة قررت اقتصار تلقي العزاء بالمقابر تنفيذا للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا).



وكان إبراهيم عبد العاطي قد تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة بين 2015 و2017 بعد إعلانه اختراع جهاز "علاج الإيدز"، والمعروف إعلاميا بـ"جهاز الكفتة".