تكلفة إعادة بناء مسجد خليل الوزير تثير جدلاً بغزة

رام الله - دنيا الوطنأثار إعلان شركة مقاولات في مدينة غزة، حصولها على عطاء مشروع إعادة اعمار مسجد خليل الوزير، بتكلفة إجمالية مليون دولار، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.وأعلنت شركة الأهرام الذهبية، مساء الخميس، على صفحتها على موقع (فيسبوك)، عن قيمة المشروع البالغة 1,093,000 دولار أمريكي، لاعادة إعمار المسجد المدمر في العدوان على قطاع غزة عام 2014.وعلق Khalil Saleem، قائلاً: "أكثر ما لا أتحمله، المساحد الفارهة في بلاد المسلمين الفقيرة".واستغرب عمر شاهين، من تصميم المسجد، قائلاً: "هادا مخطط جامع ولا وكالة فضاء !!؟؟".أما سالي سليمان، طالبت بتحويل المبلغ لدعم مشاريع للشباب، قائلة: "وشو فايدة المساجد الفارهةة واللي تقدر بملايين والناس جعانةة مش لاقية توكل مش لو بالمبلغ هاد عملولهم كام مشروع للشباب االلي فاتحة بيوتها ومش قادرين يصرفوا على عائلاتهم لانه فش شغل والله عند الله .. لقمة في بطن جائع أفضل من ألف مسجد".وعلق الناشط المايسترو محمد الشبطي ساخراً بالقول: "دعوتك فيه مستجابة اكيد".الصحفية اسلام الخالدي، قالت: "طيب خدولكم لفة بالله على بيوت الغلابة واعمروا بيوتهم وبطونهم".