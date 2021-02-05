الرئاسة الفلسطينية: ندين بشدة عمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، استمرار الاحتلال الاسرائيلي بجرائم القتل اليومية ضد أبناء الشعبن الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة قتل الشاب خالد نوفل (34) عاماً برصاص المستوطنين فوق أرضه المصادرة في قرية رأس كركر في محافظة رام الله.





وطالب الناطق الرسمي، المجتمع الدولي التدخل الفوري، لوقف هذه السياسة العدوانية للحكومة الاسرائيلية وجيشها الاحتلالي الذي يسترخص الدم الفلسطيني للنيل من صمود الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وترابه، والاستمرار بسياسة الهدم والتهجير كما حصل في قرية حمصة بالأغوار الشمالية التي دمرها الاحتلال لسرقة الارض الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوقال أبو ردينة، إن سياسات القتل والتدمير وسرقة الأرض عبر الاستيطان المدان دولياً وغير الشرعي على الأرض الفلسطينية، واستمرار سياسة الاقتحامات والمصادرة والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية التي كان آخرها الاعتداء على الكنيسة الرومانية الارثوذكسية في مدينة القدس المحتلة من قبل أحد المستوطنين، لن تجلب السلام والامن والاستقرار لأحد، وان الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً مدافعاً عن ارضه ووطنه مهما بلغت التضحيات.