فلسطين: خمس وفيات و722 إصابة بفيروس (كورونا)

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وتم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية "نابلس 1، طولكرم 1"، مدينة القدس 3 وفيات.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (9)، سلفيت (36)، الخليل (45)، طولكرم (21)، رام الله والبيرة (58)، قلقيلية (9)، أريحا والأغوار (13)، بيت لحم (33)، طوباس (10)، نابلس (36)، جنين (23)"، قطاع غزة (179)، مدينة القدس (250).وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (29)، سلفيت (23)، الخليل (30)، طولكرم (12)، رام الله والبيرة (141)، قلقيلية (4)، أريحا والأغوار (0)، بيت لحم (11)، طوباس (15)، نابلس (57)، جنين (18)"، قطاع غزة (268)، مدينة القدس (205).