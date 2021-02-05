اشتية: المستوطنون يمارسون إرهابهم بدون رقيب تحت حماية جيش الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، إن المستوطنين يمارسون إرهابهم بدون رقيب ويستهدفون كل ما هو فلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال.



وأدان اشتية، في منشور على صفحته على موقع (فيسبوك)، جريمة إعدام الشاب خالد نوفل، صباح الجمعة، مطالباً العالم بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.