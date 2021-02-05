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البزم: المنظومة الصحية والأمنية والخدماتية صمدت بعد مرور عام على مواجهة (كورونا)

البزم: المنظومة الصحية والأمنية والخدماتية صمدت بعد مرور عام على مواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، الجمعة، أن المنظومة الصحية والأمنية والخدماتية في القطاع، صمدت أمام اختبارات صعبة في أزمة (كورونا)، بعد مرور عام على مواجهة الفيروس.

وأضاف: "بعد مرور عام على مواجهة أزمة فيروس (كورونا) في قطاع غزة، مَررنا بمراحل مختلفة في المواجهة، اتخذنا إجراءات كثيرة، وسرنا ما بين التشديد والتخفيف".

وتابع: "تجاوزنا مراحل صعبة، وتجنّبنا الوصول إلى سيناريوهات مخيفة، كنا نسابق بإجراءاتنا ألا نصل إليها".

واستكمل: "مثَلنا أمام اختبارات صعبة في تلك الأزمة، ولكن بفضل الله صمدت منظومتنا الصحية والأمنية والخدماتية، وقدّمت كل ما لديها، ورسم جنود هذه المواجهة لوحةً إبداعيةً في التفاني لخدمة أهلنا وشعبنا".

وختم: "سنواصل العمل بكل عزمٍ وقوة، فلا زال أمامنا مزيدٌ من العمل، يلزمه مزيدٌ من التزام المواطنين بإجراءات الوقاية حتى نصل بشعبنا إلى بر الأمان".

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