حماس تطالب بتوحيد الجهود لإطلاق مقاومة فاعلة وموحدة للتصدي للمستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، أن جريمة اعدام الشاب خالد نوفل، تعكس حالة الانفلات والهيجان من المستوطنين، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وقالت الحركة، على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، إن الجريمة تأتي استكمالاً لمخططات هدم المنازل وضم الأراضي المتصاعدة في الضفة الغربية.
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، أن جريمة اعدام الشاب خالد نوفل، تعكس حالة الانفلات والهيجان من المستوطنين، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وقالت الحركة، على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، إن الجريمة تأتي استكمالاً لمخططات هدم المنازل وضم الأراضي المتصاعدة في الضفة الغربية.
وطالبت، بالاسراع في توحيد الجهود لاطلاق مقاومة فاعلة وموحدة للتصدي للمستوطنين وجيش الاحتلال، وتوفير بيئة حقيقية للمقاومة عبر وقف التنسيق الأمني.
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