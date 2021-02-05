الجهاد الإسلامي تعلق على استشهاد الشاب نوفل برصاص مستوطن

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رام الله - دنيا الوطن

قال حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان مستوطنيها، تواصل جرائمها البشعة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.



وأضافت، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن الاحتلال الإسرائيلي، يستغل العجر والخذلان العربي، والتواطؤ الأمريكي والغربي، بهدف تهجير وقتل الفلسطيني، والسيطرة على ما تبقى من الأرض، إمعاناً في تنفيذ المخططات الإسرائيلية العدوانية.



وتابعت: "استيقظت الضفة المحتلة فجر اليوم على نبأ استشهاد الشاب خالد ماهر نوفل، الذي أعدمه مستوطن صهيوني مجرم، في منطقة جبل الريسان قرب مدينة سلفيت، تحت حماية قوات جيش الاحتلال".



وأضافت: "في سياق مخططات الضم والتوسع العدوانية، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم منشآت ومساكن فلسطينية في الأغوار الشمالية يوم أمس، في محاولة لبسط السيطرة من قبل العدو الصهيوني على تلك المنطقة، وتهجير أهلها، بهدف إقامة بؤر استيطانية وتوسيع أخرى على حساب الأراضي الفلسطينية".



واستكملت: "جرائم القتل والهدم الإرهابية التي تستهدف شعبنا وأرضه وممتلكاته في الضفة الغربية تفرض على كافة القوى الفلسطينية التحرك الفاعل من أجل القيام بدورها وواجبها في مجابهة هذه الأخطار التي تهدد الوجود الفلسطيني والتصدي للعدو، وعدم الانشغال عن هذا الواجب والدور بأي تفاصيل أخرى".



واستطردت: "ما يجب علينا جميعا القيام بِه هو توحيد الموقف في مواجهة الاحتلال وسياساته التي ينفذها على الأرض وهي سياسات عدوان وارهاب لا سبيل لوقفها إلا بالمقاومة والمواجهة".



وطالبت، بوقف التنسيق الأمني، مشيرةً إلى أنه "أحد أهم أسباب تغول العدو في دماء الفلسطينيين وأرضهم".



ودعت إلى "دعم وإسناد خيار المواجهة الشعبية الذي يعبر من خلاله الشباب الثائر في الضفة عن رفضه للاحتلال ومشاريعه التوسعية والعدوانية، والانخراط في هذه المواجهة والوقوف في وجه قوات الاحتلال والتصدي لهم ولقطعان المستوطنين بكل الوسائل الممكنة".