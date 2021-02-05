الشرطة تقبض على احد كبار تجار المخدرات في رام الله

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، القبض على أحد كبار تجار المخدرات، وبحوزته مواد مخدرة، غرب مدينة رام الله.



وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إنه بعد متابعة حثيثة لأحد تجار المخدرات في قرى غرب رام الله، أعدت له قوة شرطية بمساندة من المباحث العامة، كميناً، وألقت عليه القبض بعد أن حاول الهرب بمركبته.



وأشارت إلى، أنه خلال عملية التفتيش، ضبطت 20 إصبع من مادة بنية، يشتبه أنها مادة الحشيش المخدرة، وثلاث قطع بنية، يشتبه بأنها مادة الحشيش المخدر، بلغ وزنها 97.1 غم.



كما ضبطت القوة، عشرة حبوب بيضاء، يشبه بأنها حبوب الاكستازي المخدرة، وميزان حساس، ومبلغ مالي قدره 2280 شيكل، متحصلات بيع مواد مخدرة.



وأضافت، أنه ضبطت أيضاً، نصف سيجارة، بداخلها تبع مخلوط بمادة بنية، يشتبه أنها مادة الحشيش المخدرة.



وأكدت الشرطة، في بيانها، أنها تحفظت على المتهم، والمضبوطات، من أجل استكمال الاجراءات القانونية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.