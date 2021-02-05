مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على بقاء السفارة في القدس المحتلة

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، فجر الجمعة، لصالح قرار بإبقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس دون أي تغيير على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.





وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، فإن 97 من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لصالح القرار، فيما عارضه ثلاثة من الحزب الديمقراطي من أبرزهم بيرني ساندرز، بحسب ترجمة (القدس).

رام الله - دنيا الوطنوكانت الحكومة الإسرائيلية سرعت من خطواتها لتوسيع مبنى السفارة الأميركية في القدس، وذلك قبيل دخول جو بايدن للبيت الأبيض منعًا لأي خطوة بنقلها إلى تل أبيب مجددًا، وذلك رغم أن الرئيس الجديد كان أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيبقي على السفارة بالقدس.