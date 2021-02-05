نعيم قاسم: حزب الله ليس جزءاً من المفاوضات الأميركية- الإيرانية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن الحزب ليس جزءاً من المفاوضات الأمريكية- الإيرانية لا حاليا ولا لاحقاً.



وقال قاسم، في لقاء مع إذاعة (النور) اللبنانية، إن إيران ليس لديها أي علاقة بقرارات حزب الله في تشكيل الحكومة، وأن الحزب يعمل على تشكيل الحكومة دون تدخل أي أحد بموقفه في الملف الحكومي.



ونفى قاسم، ارتباط المفاوضات الأمريكية- الإيرانية، في تطورات علاقة حزب الله مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن إيران تفاوض أمريكا حول الاتفاق النووي ومصلحة البلدين.



وشدد نائب الأمين العام لحزب الله، أن الحزب يركز عمله على الوجود الإسرائيلي، في المنطقة، ولا يوجد فائدة من الجلوس مع الولايات المتحدة في المدى المنظور.



وتوقع قاسم، أن تكون مرحلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرحلة نقاش مع إيران ومحاولة إعادة الاتفاق النووي كما هو، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.



وقال: "إن الأمر المطروح من قبل إيران هو عودة أميركا إلى الاتفاق النووي فتعود إيران إلى مستلزمات الاتفاق، ولا اتفاق جديد قبل العودة إلى الاتفاق القديم".