الصحة بغزة: 179 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، تسجيل 179 إصابة بفيروس (كورونا)، و268 حالة تعافي خلال 24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أنها أجرت 1976 فحص مخبري، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة.



وأشارت الوزارة، إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 52,227 إصابة، فيما بلغت عدد الحالات النشطة 3973 حالة، وتعافي 47,727 حالة، وإجمالي وفيات 527 حالة وفاة.



ولفتت، إلى أن الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت 82 حالة، و43 حالة خطيرة.