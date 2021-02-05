عاجل

  • وكالة وفا: استشهاد شاب على جبل الريسان قرب راس كركر غرب رام الله

عربي

نائب وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار وقف واشنطن دعمها للتحالف العربي في اليمن

نائب وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار وقف واشنطن دعمها للتحالف العربي في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، الخميس، دعم المملكة للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على حسابه في (تويتر): "تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسيا وعسكريا في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم".

من جهته التقى سفير السعودية لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، بسفير الولايات المتحدة لدى اليمن، كريستوفر هينزل، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية. وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

ويأتي ذلك، على إثر إعلان الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين.

أخبار ذات صلة

الكويت: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة بينها دول عربية

الكويت: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة بينها دول عربية

الصحة الأردنية: تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

فرنسا: انفجار مرفأ بيروت قلب حياة اللبنانيين رأساً على عقب ومستمرون بتقديم المساعدات

فرنسا: انفجار مرفأ بيروت قلب حياة اللبنانيين رأساً على عقب ومستمرون بتقديم المساعدات

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الوزير العسيلي يدعو جامعة الدول العربية لفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية

الوزير العسيلي يدعو جامعة الدول العربية لفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية

عياش يستنكر الاعتداء الذي تعرضت له الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في القدس

عياش يستنكر الاعتداء الذي تعرضت له الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في القدس

القدس: اجتماع يبحث سبل إنجاح انتخابات 2021 في المحافظة وضواحيها

القدس: اجتماع يبحث سبل إنجاح انتخابات 2021 في المحافظة وضواحيها

أبو هولي يدعو (أونروا) للتحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي

أبو هولي يدعو (أونروا) للتحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي

مركز فلسطين: 16 أسيراً مصاباً بالسرطان في سجون الاحتلال يعانون الموت البطيء

مركز فلسطين: 16 أسيراً مصاباً بالسرطان في سجون الاحتلال يعانون الموت البطيء

حمدونة يُطالب بإنقاذ حياة الأسرى المرضى بالسرطان

حمدونة يُطالب بإنقاذ حياة الأسرى المرضى بالسرطان

شاهد: كيف بدت غزة بعد رفع الإغلاق الليلي؟

شاهد: كيف بدت غزة بعد رفع الإغلاق الليلي؟

اشتية يُقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يُقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس

منوعات

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

عربي

نائب وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار وقف واشنطن دعمها للتحالف العربي في اليمن

نائب وزير الدفاع السعودي يعلق على قرار وقف واشنطن دعمها للتحالف العربي في اليمن

الكويت: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة بينها دول عربية

الكويت: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة بينها دول عربية

الصحة الأردنية: تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس