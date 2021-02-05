حالة الطقس: استمرار المنخفض الجوي وأمطار فوق بعض المناطق

وقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الجمعة تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا الى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.





هذه الليلة: يكون الجو غائماً وباردا وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنكما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا إلى بارد وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين اليوم الجمعة من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، ومن شدة سرعة الرياح، وكذلك من خطر التزحلق على الطرقات وتدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.