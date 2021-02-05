شؤون فلسطينية

استشهاد شاب فلسطيني بزعم محاولته اقتحام مستوطنة إفرايم

استشهاد شاب فلسطيني بزعم محاولته اقتحام مستوطنة إفرايم
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر إعلامية فلسطينية، صباح الجمعة، إن الإرتباط الفلسطيني، أبلغ عائلة الشاب خالد ماهر نوفل، من قرية رأس كركر، باستشهاده على جبل الريسان فجر اليوم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في وقت سابق: إن فلسطينياً استشهد، فجر الجمعة، برصاص مستوطن في مستوطنة (إفرايم).

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فلسطينياً حاول اقتحام منزل أحد العمال المزارعين في المستوطنة، وجرت مواجهة جسدية الفلسطيني والمزارع، ووصل عامل آخر أطلق النار على الشاب الفلسطيني فاستشهد على الفور.

وبحسب وسائل الإعلام إسرائيلية، فإن الشاب من سكان قرية رأس كركر، قرب رام الله، وصل إلى المستوطنة بسيارته ولم يكن مسلحاً.


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