الصحة بغزة: تسجيل 85 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالدورة الثانية ليوم الخميس

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 179 إصابة، وذلك بعد فحص 1976 عينة، وذلك بنسبة إصابة 9 %.