إعلان من وزارة الاتصالات بغزة بخصوص المنحة القطرية للأسر المتعففة

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس، عن فتح مكاتب البريد، يوم السبت المقبل، 6 شباط/ فبراير2021، لاستكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة.





وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي، أنه سيتم تقديم آخر يوم لصرف المنحة القطرية الموافق 14 شباط/ فبراير 2021، إلى يوم السبت 6 شباط/ فبراير 2021، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.





وأشارت الوزارة، إلى أن مكافأة وزارة الصحة، ستصرف حسب ساعات الدوم.

