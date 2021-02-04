شؤون فلسطينية

إعلان من وزارة الاتصالات بغزة بخصوص المنحة القطرية للأسر المتعففة

إعلان من وزارة الاتصالات بغزة بخصوص المنحة القطرية للأسر المتعففة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس، عن فتح مكاتب البريد، يوم السبت المقبل، 6 شباط/ فبراير2021، لاستكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة.

وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي، أنه سيتم تقديم آخر يوم لصرف المنحة القطرية الموافق 14 شباط/ فبراير 2021، إلى يوم السبت 6 شباط/ فبراير 2021، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

وأشارت الوزارة، إلى أن مكافأة وزارة الصحة، ستصرف حسب ساعات الدوم.

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