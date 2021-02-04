الوزير العسيلي يدعو جامعة الدول العربية لفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية



أما على الصعيد الاجتماعي، فتأتي المشروعات ذات الصلة بالمرأة وفي مقدمتها حمايتها في القطاع الغير منظم، وتمويل أنشطة مدرة للدخل لصالح النساء الأرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، كموضوعات تمثل أولوية لأحد أهم الفئات في المجتمع، وكذلك فيما يتعلق بدعم الفئات الضعيفة / الهشة في الأوبئة والأزمات.



وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني كل من: وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أنور حمام، ورأفت ريان من العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني، وإسراء ملحم، مسؤول ملف الجامعة العربية، وتامر عبد الرحيم، وجمانة الغول، من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية.

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الخميس، جامعة الدول العربية، إلى تنفيذ قراراتها، بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، ونظامه الاستعماري الاستيطاني، بمختلف أشكاله على صعيد الدول والمؤسسات والشركات والأفراد.جاء ذلك، خلال المشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى دورته (107) "افتراضياً"، بمقر جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة لبنان خلفاً لدولة الكويت؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تُمثل أولوية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة.وطالب الوزير، الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات الجامعة العربية، المتعلقة بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري الاستيطاني، وجميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وبضائعه ومستوطنيه.وشدد الوزير على ضرورة فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية،بمعاملة تفضيلية، وفقاً لقرارات الجامعة العربية، والاستثمار الجدي في فلسطين، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وتعزيز رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.واعتبر الوزير العسيلي تحقيق التكامل الاقتصادي التعاوني العربي، ركيزة أساسية لتعزيز تعافي المنطقة العربية من جائحة (كورونا) شهد بموجبها الاقتصاد العالمي انكماشاً لا يقل عن 3.2% في العام 2020، والمنطقة العربية انكماشاً يصل إلى 5.7%، علاوة على تزايد الدين العام بوتيرة أعلى من نمو الاقتصاد، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.وقال الوزير" "راكمت آثار الجائحة الصحية تبعات اقتصادية واجتماعية جمة، جراء الانتهاكات المستمرة للحقوق الإنسانية والاقتصادية للشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على ما واجهته قيادتنا الفلسطينية، وشعبنا المناضل، من محاولات لتصفية قضيتنا، واستبدال السلام الحقيقي القائم على الحقوق والإجماع الدولي، بصفقات اقتصادية شكلية.وخاطب الدول الأعضاء: "أؤكد لكم اليوم، وبكل إرادة وعزيمة، أن جميع هذه المحاولات بائدة وباءت بالفشل، وقد أغلق التاريخ أبوابه عليها وأهملها.يشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني سجل في العام 2020 تراجعاً بنسبة 12 %، وارتفعت البطالة إلى 27.8%، كما شهد الميزان التجاري انخفاضا بقيمة 10% عن العام السابق وعجز في الموازنة لأكثر من 1.5 مليار دولار نتيجة تداعيات الجائحة الصحية وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة على الاقتصاد الفلسطيني.وقال الوزير: "التعافي من آثار هذه الجائحة الصحية يعتمد على قدرتنا على مدى فعالية الحوافز التي اعتمدتها الحكومات استجابة لهذه الأزمة، وعلى سرعة الانتعاش في الأعمال التجارية، لافتاً إلى الحاجة الملحة لتحقيق التكامل الاقتصادي التعاوني لتعزيز تعافي المنطقة العربية من جائحة (كورونا).وأشار الوزير إلى تطوير الحكومة الفلسطينية بالرغم من محدودية الموارد وزخم الاحتياحات، برامج للاستجابة السريعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعودة إلى السوق، وتسهيل الاستيراد والتصدير، والعمل على تحقيق رؤيتنا في التكامل مع الأشقاء العرب، والحد من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.وذكر الوزير اعتماد جدول التزامات دولة فلسطين للانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدولة العربية لتكون الدولة الثانية عشرة، معبراً عن الالتزام بما يترتب علينا من واجبات ايماناً بأن منطقة التجارة العربية الحرة توفر سبلا لترسيخ شراكات أعمق عبر الحدود.وأكد الوزير على أهمية اعتماد شبكة خبراء المياه، كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية تعزيزا للتكامل والعمل العربي.ويتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من الموضوعات الهامة التي تُمثل أولوية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة.ففيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية، فتأتي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، وغيرها من الموضوعات الهامة، كبنود قامت الأمانة العامة من خلال مجالسها الوزارية ولجانها ذات الصلة بجهود كبيرة لاستكمال متطلباتها وفي ضوء القرارات السابقة للمجلس .