فصائل المقاومة بغزة: نستغرب مما يتعرض له المسافرون عبر (معبر رفح) ومكوثهم بالبرد القارس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، في غزة، الخميس، استغرابها مما يتعرض له المسافرون العائدون إلى القطاع، ومكوثهم في البرد القارس لعدة أيام.



وقالت الفصائل، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "نستغرب مما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني المسافرين العائدين إلى قطاع غزة، والذين أغلبهم من كبار السن والنساء والمرضى والطلاب، ومكوثهم في البرد القارس لعدة أيام في طريق العودة إلى أهلهم ووطنهم".



وأكدت في بيانها، أن المعاناة التي يمر بها المسافرون عبر (معبر رفح)، تزيد من وطأة عذاب السفر والتعب عليهم، في ظل إغلاق المعبر لفترات متباعدة، معربةً عن تقديرها للظروف الأمنية التي تعيشها مصر.



ودعت، السلطات المصرية، إلى العمل على تخفيف معاناة المسافرين عبر المعبر، وضرورة إعادة فتحه، كما كان سابقاً.