عربي

الكويت: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة بينها دول عربية

الكويت: لا رحلات مباشرة مع أكثر من 30 جهة بينها دول عربية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الكويتية: إنه لن تكون رحلات مباشرة بين الكويت، وأكثر من 30 جهة، تزداد فيها الإصابات بفيروس (كورونا) من بينها دول عربية.

وأضافت وزارة الصحة في بيان، اليوم الخميس، أنه يجب على القادمين من هذه الجهات، الالتزام بالبقاء في بلد الترانزيت مدة لا تقل عن 14 يوماً قبل دخولهم البلاد، وإجراء مسحة (pcr) جديدة من بلد الترانزيت قبل صعوده الطائرة المتجهة للكويت، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، أنه ستجرى مسحة أخرى عند الوصول في مطار الكويت لجميع الركاب، ثم تعاد المسحة في اليوم الخامس للقادمين، وكذلك يجرى تخطيط جيني لرصد التحورات، كما يطبق حجر إلزامي لمدة 14 يوماً.

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