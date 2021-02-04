إيطاليا تُسجل 13659 إصابة و422 وفاة جديدة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 13659 إصابة جديدة بعدوى فيروس (كورونا)، (كوفيد- 19)، مع رصد 422 حالة وفاة ناجمة عن المرض.



وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في إيطاليا، خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 13659 حالة، مقابل 13189 في بيانات أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2597446، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضافت الوزارة، أنها رصدت 422 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 476 الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 90241 حالة.



وأفادت الوزارة، بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى نقطة 2076928 شخصاً بعد رصد 17680 حالة شفاء جديدة.



وتعتبر إيطاليا، ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والسادسة، من حيث عدد الوفيات، جراء الجائحة.



وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس (كورونا) في البلاد حتى نهاية شهر نيسان/ أبريل.



وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس (كورونا) المستجد.