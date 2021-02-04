حمدونة يطالب بإنقاذ حياة الأسرى المرضى بالسرطان





ودعا حمدونة لإلزام سلطات الاحتلال للعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والإنسانية وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.وحذر من الخطر المحدق بمرضى السرطان في السجون وعددهم ما يقارب من 11 أسير وفق إحصائية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، وأبرزهم مؤخراً قضية الأسير حسين مسالمة مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا) ، المُحتجز في مستشفى (سوروكا) والذى يواجه وضعًا صحيًا حرجًا، منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان في كانون الثاني/ يناير الماضي ، والتي قامت محكمة الاحتلال بالمماطلة في الإفراج المبكر عنه رغم وضعه الصحي الحرج.