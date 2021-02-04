عاجل

  • فصائل المقاومة بغزة: ندعو السلطات المصرية لضرورة تخفيف معاناة أبناء شعبنا في سفرهم عبر المعبر

  • فصائل المقاومة بغزة: نقدر الظروف الأمنية التي تعيشها مصر الشقيقة

  • فصائل المقاومة بغزة: المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا تزيد من وطأة عذاب السفر والتعب عليهم

  • فصائل المقاومة بغزة: نستغرب مما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني المسافرين العائدين إلى قطاع غزة

شؤون فلسطينية

حمدونة يطالب بإنقاذ حياة الأسرى المرضى بالسرطان

حمدونة يطالب بإنقاذ حياة الأسرى المرضى بالسرطان
رام الله - دنيا الوطن
طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس في اليوم العالمي للسرطان الموافق 4 فبراير من كل عام منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المصابين بمرض السرطان في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

ودعا حمدونة لإلزام سلطات الاحتلال للعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والإنسانية وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.

وحذر من الخطر المحدق بمرضى السرطان في السجون وعددهم ما يقارب من 11 أسير وفق إحصائية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ، وأبرزهم مؤخراً قضية الأسير حسين مسالمة مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا) ، المُحتجز في مستشفى (سوروكا) والذى يواجه وضعًا صحيًا حرجًا، منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان في كانون الثاني/ يناير الماضي ، والتي قامت محكمة الاحتلال بالمماطلة في الإفراج المبكر عنه رغم وضعه الصحي الحرج.

أخبار ذات صلة

القدس: اجتماع يبحث سبل إنجاح انتخابات 2021 في المحافظة وضواحيها

القدس: اجتماع يبحث سبل إنجاح انتخابات 2021 في المحافظة وضواحيها

غوتيريش: دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام توفر فرصة إيجابية لدفع السلام

غوتيريش: دعوة الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام توفر فرصة إيجابية لدفع السلام

البزم: اعتباراً من الليلة لم يعد هناك إغلاق ليلي.. ولا قرار بفتح صالات الأفراح

البزم: اعتباراً من الليلة لم يعد هناك إغلاق ليلي.. ولا قرار بفتح صالات الأفراح

أبو هولي يدعو (أونروا) للتحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي

أبو هولي يدعو (أونروا) للتحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي

مركز فلسطين: 16 أسير مصابين بالسرطان في سجون الاحتلال يعانون الموت البطيء

مركز فلسطين: 16 أسير مصابين بالسرطان في سجون الاحتلال يعانون الموت البطيء

شاهد: كيف بدت غزة بعد رفع الاغلاق الليلي؟

شاهد: كيف بدت غزة بعد رفع الاغلاق الليلي؟

اشتية يقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس

السنوار يُهدد الاحتلال: إذا حاول التدخل بعمليتنا الانتخابية فسنخرب له عمليته الانتخابية

السنوار يُهدد الاحتلال: إذا حاول التدخل بعمليتنا الانتخابية فسنخرب له عمليته الانتخابية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

القدس: اجتماع يبحث سبل إنجاح انتخابات 2021 في المحافظة وضواحيها

القدس: اجتماع يبحث سبل إنجاح انتخابات 2021 في المحافظة وضواحيها

أبو هولي يدعو (أونروا) للتحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي

أبو هولي يدعو (أونروا) للتحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي

مركز فلسطين: 16 أسير مصابين بالسرطان في سجون الاحتلال يعانون الموت البطيء

مركز فلسطين: 16 أسير مصابين بالسرطان في سجون الاحتلال يعانون الموت البطيء

حمدونة يطالب بإنقاذ حياة الأسرى المرضى بالسرطان

حمدونة يطالب بإنقاذ حياة الأسرى المرضى بالسرطان

اشتية يقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس

شاهد.. الزراعة تُتلف شحنة &#34;بيض مُخصّب&#34; تقدر عددها (148 ألف) مُخالفة للمواصفات

شاهد.. الزراعة تُتلف شحنة "بيض مُخصّب" تقدر عددها (148 ألف) مُخالفة للمواصفات

زملط يبحث مع الحكومة البريطانية المرحلة الثانية لتوفير لقاح (كورونا) لفلسطين

زملط يبحث مع الحكومة البريطانية المرحلة الثانية لتوفير لقاح (كورونا) لفلسطين

الخالدي: قد يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة خلال الأسبوع المقبل

الخالدي: قد يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة خلال الأسبوع المقبل

منوعات

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

فرنسا: انفجار مرفأ بيروت قلب حياة اللبنانيين رأساً على عقب ومستمرون بتقديم المساعدات

فرنسا: انفجار مرفأ بيروت قلب حياة اللبنانيين رأساً على عقب ومستمرون بتقديم المساعدات