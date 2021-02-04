شؤون فلسطينية

شاهد: كيف بدت غزة بعد رفع الاغلاق الليلي؟

شاهد: كيف بدت غزة بعد رفع الاغلاق الليلي؟
رام الله - دنيا الوطن
تصوير- انس الشريف
نشرت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صوراً توضح حالة الشوارع والأسواق في شمال قطاع غزة، بعد قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني، برفع الحظر والاغلاق الليلي اليومي.

وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، برفع الحظر والاغلاق المسائي اليومي، ابتداءً من مساء اليوم الخميس، فيما سيتم رفع حظر الاغلاق يومي الجمعة والسبت، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة.










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