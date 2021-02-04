شاهد: كيف بدت غزة بعد رفع الاغلاق الليلي؟

تصوير- انس الشريف

نشرت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صوراً توضح حالة الشوارع والأسواق في شمال قطاع غزة، بعد قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني، برفع الحظر والاغلاق الليلي اليومي.



وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، برفع الحظر والاغلاق المسائي اليومي، ابتداءً من مساء اليوم الخميس، فيما سيتم رفع حظر الاغلاق يومي الجمعة والسبت، ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة.

























رام الله - دنيا الوطن