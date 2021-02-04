اشتية يقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس





رام الله - دنيا الوطنقلّد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، ممثلة الدنمارك لدى دولة فلسطين، ناتاليا فينبرغ، "نجمة القدس" من وسام القدس.جاء ذلك خلال استقباله فينبرغ اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية لدى دولة فلسطين.وقال رئيس الوزراء: "السيد الرئيس محمود عباس قد أمر بتقليدكم هذا الوسام، تقديرا لجهودكم المميزة في تعزيز علاقات التعاون بين فلسطين والدنمارك، ودعم الشعب الفلسطيني في حقه في تحقيق الحرية ونيل الاستقلال".وأكد رئيس الوزراء متانة العلاقات الثنائية، والتعاون المشترك، بين البلدين، لا سيما على صعيد تنفيذ المشاريع التنموية في فلسطين، خاصة التي تستهدف فئة الشباب وخريجي الجامعات، ودعم خطط الحكومة للتنمية بالعناقيد.