السنوار يهدد الاحتلال: اذا حاول التدخل بعمليتنا الانتخابية فسنخرب له عمليته الانتخابية
رام الله - دنيا الوطن
وجه يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) رسالة تهديد الى الاحتلال الاسرائيلي، في حالة أصر الأخير على عدم السماح بالانتخابات العامة الفلسطينية.
وقال السنوار: "أوجه رسالة إلى قيادة الاحتلال، بأننا في قيادة حركة حماس، لن نسمح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وإن حاول التدخل في عمليتنا الانتخابية فسنربك حساباته، ونخرب له عمليته الانتخابية".
وأضاف: "أحد حقوقنا الطبيعية والبسيطة كشعب فلسطين، ان نمارس حقنا في ترتيب بيتنا الفلسطيني".
وجه يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) رسالة تهديد الى الاحتلال الاسرائيلي، في حالة أصر الأخير على عدم السماح بالانتخابات العامة الفلسطينية.
وقال السنوار: "أوجه رسالة إلى قيادة الاحتلال، بأننا في قيادة حركة حماس، لن نسمح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وإن حاول التدخل في عمليتنا الانتخابية فسنربك حساباته، ونخرب له عمليته الانتخابية".
وأضاف: "أحد حقوقنا الطبيعية والبسيطة كشعب فلسطين، ان نمارس حقنا في ترتيب بيتنا الفلسطيني".
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