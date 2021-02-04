السنوار يهدد الاحتلال: اذا حاول التدخل بعمليتنا الانتخابية فسنخرب له عمليته الانتخابية









رام الله - دنيا الوطنوجه يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) رسالة تهديد الى الاحتلال الاسرائيلي، في حالة أصر الأخير على عدم السماح بالانتخابات العامة الفلسطينية.وقال السنوار: "أوجه رسالة إلى قيادة الاحتلال، بأننا في قيادة حركة حماس، لن نسمح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وإن حاول التدخل في عمليتنا الانتخابية فسنربك حساباته، ونخرب له عمليته الانتخابية".وأضاف: "أحد حقوقنا الطبيعية والبسيطة كشعب فلسطين، ان نمارس حقنا في ترتيب بيتنا الفلسطيني".