التعليم بغزة: يوم السبت إجازة بالمدارس والدوام بالفصل الثاني ستة أيام



واضاف:"في الفصل الدراسي الثاني، سيكون الدوام ستة أيام بدلا من خمسة أيام، بما في ذلك يوم السبت"، لافتا إلى أنه بذلك سيتم اراحة المعلمين والطلاب.





خاص دنيا الوطنأكد الدكتور زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أن يوم السبت هو يوم إجازة في المدارس، حتى لا يتم ارباك جداول المدارس.واشار ثابت، في تصريح لـ"دنيا الوطن" إلى أن هذا القرار جاء خلال تعميمات داخلية في الوزارة، حيث قال: "رأينا أن يبقى يوم السبت إجازة، اما السبت التالي تبدأ الامتحانات، ثم اجازة لمدة أسبوع".