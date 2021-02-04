شؤون فلسطينية

اشتية: ما قام به الاحتلال بحمصة استمرار بخرق القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة معنا

اشتية: ما قام به الاحتلال بحمصة استمرار بخرق القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة معنا
رام الله - دنيا الوطن
تفقد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وعدد من المسؤولين والوزراء، وممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حمصة البقيعة بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس الوزراء: "هذا اليوم في هذه البقعة الطاهرة من أرض فلسطين يجدد الاحتلال الاسرائيلي أبشع صور الاستعمار الاستيطاني، الذي يريد ان يستبدل اهلنا في حمصة بمستوطنين ومستعمرين، وهذا ليس جديدا على الاحتلال البغيض، هذا مسلسل مستمر في خرق القانون الدولي وخرق المعاهدات الانسانية والاتفاقيات الموقعة معنا".

وأضاف اشتية: "رسالتنا اليوم لأهلنا في كل المواقع، السيد الرئيس محمود عباس تحدث معكم أمس، والحكومة بكامل مفاصلها موجودة اليوم معكم، وهذه ليست شعارات نرددها وسنقدم كل ما يحتاجه صمود اهلنا على هذه الارض من الناحية المادية والمعنوية والسياسية وكلما هدموا بيتا سنبني غيره، جرافة الاحتلال للهدم وجرافاتنا للبناء".

وتابع رئيس الوزراء: "ونقول ليس فقط الرسالة الاوروبية ولكن ايضا الرسالة للإدارة الامريكية التي اعلنت بشكل واضح في الامم المتحدة انها ضد الاستيطان هذا الاجراء الذي يحصل في حمصة هو تحدي جدي وحقيقي لكل ما يقال في الامم المتحدة ومجلس الامن، ولذلك هذا العالم الذي يتحدث عن حقوق الانسان والقانون الدولي مطالب اليوم ان يحمي الانسان وارضه وتوفير حماية دولية جدية وحقيقية لشعبنا".

وأوضح رئيس الوزراء: "هذا ليس اول تحدٍ نواجهه في الاغوار، عملنا ما هو لازم من اجل تعزيز صمود المواطنين، عملنا اعفاءات ضريبية لكل المزارعين وقدمنا مشاريع في البنية التحتية، والحكومة عقدت اجتماعين في الاغوار وعملت كل ما هو ممكن من اجل تعزيز صمود المواطنين".

واختتم اشتية: "الادارة الامريكية ارسلت رسائل ايجابية وخطابها في مجلس الامن كان بالنسبة لنا مهم، واجريت اول مكالمة هاتفية مع السيد هادي عمرو مسؤول ملف فلسطين واسرائيل في الخارجية الامريكية، واعتقد ان رسالتهم ستكون واضحة وما يجري اليوم تحدٍ للإدارة الامريكية والمجتمع الدولي، فيجب عليها ان لا تسمح بما يجري في حمصة تحت اي شكل من الاشكال، إذا كان هناك حديث عن حل الدولتين ما تقوم به اسرائيل هو تقويض اقامة دولتنا المستقلة ونحن سنحمي مشروعنا الوطني من اجل القدس ومن اجل حق العودة والحفاظ على ارضنا ونحن لا نميز بين مناطق (أ، ب، ج)".

من جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "كنت في شهر نوفمبر هنا للاطلاع على الدمار الذي خلفه الهدم أول مرة، ورغم تواصلنا مع السلطات الإسرائيلية وحثها على ضرورة احترام القانون الدولي، لكن ذلك لم يفلح".

وأضاف بورغسدورف: "الدبلوماسيين الأوروبيين عادوا اليوم إلى حمصة للاستماع إلى السكان وما يمكن القيام به لمساعدتهم، والتأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي".





أخبار ذات صلة

شاهد: كيف بدت غزة بعد رفع الاغلاق الليلي؟

شاهد: كيف بدت غزة بعد رفع الاغلاق الليلي؟

اشتية يقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس

السنوار يهدد الاحتلال: اذا حاول التدخل بعمليتنا الانتخابية فسنخرب له عمليته الانتخابية

السنوار يهدد الاحتلال: اذا حاول التدخل بعمليتنا الانتخابية فسنخرب له عمليته الانتخابية

الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة بـ(كورونا) بين جاليتنا في روسيا

الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة بـ(كورونا) بين جاليتنا في روسيا

التعليم بغزة: يوم السبت إجازة بالمدارس والدوام بالفصل الثاني ستة أيام

التعليم بغزة: يوم السبت إجازة بالمدارس والدوام بالفصل الثاني ستة أيام

شاهد.. الزراعة تُتلف شحنة &#34;بيض مُخصّب&#34; تقدر عددها (148 ألف) مُخالفة للمواصفات

شاهد.. الزراعة تُتلف شحنة "بيض مُخصّب" تقدر عددها (148 ألف) مُخالفة للمواصفات

منصور يبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تواصل الممارسات غير القانونية لإسرائيل

منصور يبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تواصل الممارسات غير القانونية لإسرائيل

صحيفة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية ستنقل 1000 جرعة من لقاح (كورونا) لقطاع غزة

صحيفة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية ستنقل 1000 جرعة من لقاح (كورونا) لقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

اشتية يقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس

اشتية يقلد ممثلة الدنمارك لدى فلسطين وسام نجمة القدس

شاهد.. الزراعة تُتلف شحنة &#34;بيض مُخصّب&#34; تقدر عددها (148 ألف) مُخالفة للمواصفات

شاهد.. الزراعة تُتلف شحنة "بيض مُخصّب" تقدر عددها (148 ألف) مُخالفة للمواصفات

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

لجنة الانتخابات: أكثر من نصف الناخبين استعلموا عن بيانات التسجيل للانتخابات

لجنة الانتخابات: أكثر من نصف الناخبين استعلموا عن بيانات التسجيل للانتخابات

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

وزير العمل والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك

وزير العمل والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك

منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

أبو هولي: قد لاتتمكن (أونروا) من صرف رواتب موظفيها لشهر مارس بسبب العجز المالي

أبو هولي: قد لاتتمكن (أونروا) من صرف رواتب موظفيها لشهر مارس بسبب العجز المالي

منوعات

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

عربي

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان