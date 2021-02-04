صحيفة إسرائيلية: السلطة الفلسطينية ستنقل 1000 جرعة من لقاح (كورونا) لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية تعتزم نقل ما بين 800 الى 1000 جرعة من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، بأن السلطة الفلسطينية مهتمة بنقل جرعات اللقاح الروسي التي من المفترض أن تتلقاها إلى قطاع غزة.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد استلمت في وقت سابق من اليوم الخميس، 10 آلاف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنك V)، بتبع من الحكومة الروسية.



وأكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن ستعطى لـ5 آلاف مواطن، بمن فيهم الكوادر الطبية، لافتة إلى أن عملية تسليم عملية تسلم اللقاحات ستستكمل خلال الفترة المقبلة، وسيتم تطعيم كافة الكوادر الطبية والمرضى والمسنين.