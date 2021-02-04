الجامعة الاسلامية تعلن آلية بدء الفصل الدراسي الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الجامعة الاسلامية في قطاع غزة، عن بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020/2021 يوم السبت الموافق 6 شباط/ فبراير، وذلك بناء على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التعليم العالي.



وأوضحت الجامعة في تصريح لها نشر على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه في الفصل الدراسي الثاني، سيتم اعتماد التعليم عن بعد (الكتروني) من خلال منصة (المودل) فقط (التدريس والمحاضرات والتكليفات والاختبارات).



وأشارت إلى أنه سيتم اعتماد كذلك، علامات رقيمة لجميع مساقات برنامجي البكالوريوس والدراسات العليا، اما المساقات العلمية فستتم بطريقة وجاهية وذلك إا سمحت الظروف (التدريس والتطبيقات العملية والتقييم).



وقالت: "مساقات المستوي الأول تدرس وجاهياً وبشكل جزئي ساعة أسبوعياً لكل مساق – إذا سمحت الظروف – مع استمرار تدريسها على المودل"، مضيفة: "سيتم عقد جميع الاختبارات سواء النصفية او النهائية في الجامعة".