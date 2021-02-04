شؤون فلسطينية

زملط يبحث مع الحكومة البريطانية المرحلة الثانية لتوفير لقاح (كورونا) لفلسطين

زملط يبحث مع الحكومة البريطانية المرحلة الثانية لتوفير لقاح (كورونا) لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الأوضاع الصحية والسياسية في فلسطين في ظل فيروس (كورونا) وتسارع البناء الاستيطاني المنافي للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش الطرفان إمكانية توفير الحكومة البريطانية لكميات أكبر من لقاح "اكسفورد استرازينكا" لفلسطين نظرا لتقاعس دولة الاحتلال عن مسؤوليتها كقوة قائمة بالاحتلال، بسحب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وثمن زملط تخصيص الحكومة البريطانية لدعم مالي لمساعدة فلسطين في مواجهة وباء (كورونا)، وشكر أعضاء البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب الذين توجهوا برسائل وعرائض للحكومة البريطانية والتحالف الدولي "جافي" و"كوفاكس" ولشركة "اكسفورد استرازينكا"، لتوفير اللقاح لفلسطين كأولوية بريطانية ودولية.

كما تناول الطرفان الخطوات المطلوبة لوقف سياسية الاستيطان الاسرائيلية التي تنسف الجهود الدولية باتجاه حل الدولتين، والحصول على ضمانات دولية بعقد الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

أخبار ذات صلة

الجامعة الاسلامية تعلن آلية بدء الفصل الدراسي الثاني

الجامعة الاسلامية تعلن آلية بدء الفصل الدراسي الثاني

الخالدي: قد يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة خلال الاسبوع المقبل

الخالدي: قد يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة خلال الاسبوع المقبل

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

الداخلية بغزة: رفع الحظر الليلي والإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت

الداخلية بغزة: رفع الحظر الليلي والإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت

وفد حركة حماس يلتقي بوغدانوف بروسيا.. ماذا جاء باللقاء؟

وفد حركة حماس يلتقي بوغدانوف بروسيا.. ماذا جاء باللقاء؟

الصحة الفلسطينية تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك v) الروسي

الصحة الفلسطينية تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك v) الروسي

لجنة الانتخابات: أكثر من نصف الناخبين استعلموا عن بيانات التسجيل للانتخابات

لجنة الانتخابات: أكثر من نصف الناخبين استعلموا عن بيانات التسجيل للانتخابات

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

وزير العمل والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك

وزير العمل والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك

منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

منوعات

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

عربي

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان