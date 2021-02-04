الصحة الأردنية: تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4354) حالة، وإجمالي عدد حالات الإصابة إلى (331.768) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (9466) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.