دولي

موسكو: لا توجد إصابات جديدة بسلالة (كورونا) "البريطانية" في روسيا

موسكو: لا توجد إصابات جديدة بسلالة (كورونا) "البريطانية" في روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، اليوم الخميس، أنه لم يتم كشف أي حالات إصابة جديدة بسلالة (كورونا) "البريطانية" في روسيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لـ "روس بوتريب نادزور"، لوكالة (سبوتنيك): أنه "في الوقت الحالي، لم يتم كشف أي حالات إصابة جديدة بسلالة (كورونا) البريطانية في روسيا". 

وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن مواطنا روسيًا عاد من بريطانيا اكتشفت لديه سلالة (كورونا) "البريطانية".

واكتشفت السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) لأول مرة في المملكة المتحدة منتصف كانون الأول/ديسمبر 2020. بعد ذلك أكد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة، أن نوع فيروس (كورونا) الذي تم اكتشافه في البلاد ينتشر بمعدل أسرع ويتطلب مزيدا من الحذر من السكان. 

على الرغم من أن السلالة الجديدة، وفقا للتقديرات الأولية، قد تكون معدية بنسبة 70 بالمئة أكثر من المعتاد، ليس هناك، حتى الآن، ما يشير إلى أنها أكثر خطورة بمعدل الوفيات أو الاستشفاء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، أن النوع الجديد من فيروس (كورونا) تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية. ودفع ذلك عدة دول لوقف الرحلات بشكل مؤقت مع بريطانيا أو وقفها مع كافة أنحاء العالم بشكل كامل.

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