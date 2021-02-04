شؤون فلسطينية

الخالدي: قد يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة خلال الاسبوع المقبل

الخالدي: قد يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة خلال الاسبوع المقبل
خاص دنيا الوطن
أكد جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، ان وفد من اللجنة، قد يصل إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل.

وقال الخالدي في تصريح لـ"دنيا الوطن": "احتمال يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة، خلال الاسبوع المقبل، وذلك وفقا لإمكانية استخراج التصاريح لهم".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، قد أكدت في تصريحات سابقة لها، على لسان الناطق باسمها فريد طعم الله، أن الـ 16 من الشهر الجاري هو آخر موعد لتسجيل الناخبين، مشيراً إلى سلسلة من الأنشطة التوعوية، التي نظمت في محافظات الضفة وقطاع غزة، لتوعية المواطن على أهمية الانتخابات، وكيفية التسجيل لها، باعتبار عملية التسجيل شرطاً أساسياً للمواطن، كي يتمكن من الترشح والتصويت.

الجذير ذكره، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر قبل عدة أسابيع، مرسوماً رئاسياً للدعوة للانتخابات العامة الفلسطينية، على ان تكون الانتخابات التشريعية يوم 22 أيار/ مايو، والرئاسية يوم 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني يوم 31 آب/ أغسطس.

أخبار ذات صلة

الجامعة الاسلامية تعلن آلية بدء الفصل الدراسي الثاني

الجامعة الاسلامية تعلن آلية بدء الفصل الدراسي الثاني

زملط يبحث مع الحكومة البريطانية المرحلة الثانية لتوفير لقاح (كورونا) لفلسطين

زملط يبحث مع الحكومة البريطانية المرحلة الثانية لتوفير لقاح (كورونا) لفلسطين

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

الداخلية بغزة: رفع الحظر الليلي والإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت

الداخلية بغزة: رفع الحظر الليلي والإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت

وفد حركة حماس يلتقي بوغدانوف بروسيا.. ماذا جاء باللقاء؟

وفد حركة حماس يلتقي بوغدانوف بروسيا.. ماذا جاء باللقاء؟

الصحة الفلسطينية تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك v) الروسي

الصحة الفلسطينية تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك v) الروسي

لجنة الانتخابات: أكثر من نصف الناخبين استعلموا عن بيانات التسجيل للانتخابات

لجنة الانتخابات: أكثر من نصف الناخبين استعلموا عن بيانات التسجيل للانتخابات

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

وزير العمل والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك

وزير العمل والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك

منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

منوعات

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

عربي

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 مارس

مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

مصر تطالب مواطنيها بعدم السفر للكويت

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان