الخالدي: قد يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة خلال الاسبوع المقبل

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خاص دنيا الوطن

أكد جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، ان وفد من اللجنة، قد يصل إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل.



وقال الخالدي في تصريح لـ"دنيا الوطن": "احتمال يصل وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة، خلال الاسبوع المقبل، وذلك وفقا لإمكانية استخراج التصاريح لهم".



وكانت لجنة الانتخابات المركزية، قد أكدت في تصريحات سابقة لها، على لسان الناطق باسمها فريد طعم الله، أن الـ 16 من الشهر الجاري هو آخر موعد لتسجيل الناخبين، مشيراً إلى سلسلة من الأنشطة التوعوية، التي نظمت في محافظات الضفة وقطاع غزة، لتوعية المواطن على أهمية الانتخابات، وكيفية التسجيل لها، باعتبار عملية التسجيل شرطاً أساسياً للمواطن، كي يتمكن من الترشح والتصويت.



الجذير ذكره، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر قبل عدة أسابيع، مرسوماً رئاسياً للدعوة للانتخابات العامة الفلسطينية، على ان تكون الانتخابات التشريعية يوم 22 أيار/ مايو، والرئاسية يوم 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني يوم 31 آب/ أغسطس.