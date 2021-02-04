رئيس الوزراء الأوكراني: نصف الأوكرانيين غير مستعدين للتطعيم



وتخطط الحكومة الأوكرانية لبدء حملة التطعيم ضد (كورونا) في منتصف شباط/ فبراير الجاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت وزارة الصحة الأوكرانية في وقت سابق، إنها ستستلم 117000 جرعة من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لكوفيد-19، في منتصف فبراير، وذلك في إطار الموجة الأولى من التطعيم في البلاد وفق آلية "COVAX" الدولية.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الخميس إن نصف سكان أوكرانيا البالغ عددهم 41 مليون نسمة غير مستعدين للتطعيم ضد فيروس (كورونا).