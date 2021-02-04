دولي

رئيس الوزراء الأوكراني: نصف الأوكرانيين غير مستعدين للتطعيم

رئيس الوزراء الأوكراني: نصف الأوكرانيين غير مستعدين للتطعيم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الخميس إن نصف سكان أوكرانيا البالغ عددهم 41 مليون نسمة غير مستعدين للتطعيم ضد فيروس (كورونا).

وتخطط الحكومة الأوكرانية لبدء حملة التطعيم ضد (كورونا) في منتصف شباط/ فبراير الجاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية في وقت سابق، إنها ستستلم 117000 جرعة من لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لكوفيد-19، في منتصف فبراير، وذلك في إطار الموجة الأولى من التطعيم في البلاد وفق آلية "COVAX" الدولية.

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