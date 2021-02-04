عربي

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 303 إصابات و3 وفيات جديدة بعدوى فيروس (كورونا) "كوفيد-19" مع تعافي 297 شخصا من المرض.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 303 حالات، مقابل 306 في بيانات الأربعاء، ليصل المجموع الكلي لعدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مستوى 369248، بينها 2162 نشطة و395 حرجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في السعودية ارتفاعا تدريجيا، حيث تجاوز مؤخرا مستوى 300 حالة بعد أن تراجع قبل ذلك أوائل يناير 2021 إلى أقل من 100، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة أكثر من 4 آلاف حالة.

وأفادت الوزارة برصد 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليبقى هذا المؤشر عند نفس المستوى منذ أمس الأربعاء، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6386 متوفيا.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" وصل إلى 360697 شخصا، بعد تسجيل 297 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس (كورونا)، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

أخبار ذات صلة

فرنسا: انفجار مرفأ بيروت قلب حياة اللبنانيين رأساً على عقب ومستمرون بتقديم المساعدات

فرنسا: انفجار مرفأ بيروت قلب حياة اللبنانيين رأساً على عقب ومستمرون بتقديم المساعدات

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

لبنان: العثور على ناشط مقتول في سيارة

لبنان: العثور على ناشط مقتول في سيارة

موريتانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الاستيطان الإسرائيلي

موريتانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الاستيطان الإسرائيلي

شاهد: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية بسوريا

شاهد: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية بسوريا

وكالة أنباء إثيوبيا: إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

وكالة أنباء إثيوبيا: إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

وزير العمل والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك

وزير العمل والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك

منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

منوعات

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

عربي

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض