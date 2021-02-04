شؤون فلسطينية

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
نجح أطباء فلسطينيون، ولأول مرة، على مستوى قطاع غزة، في إجراء عملية جراحية لزراعة قوقعة الكترونية، للطفلة ألين الشنطي البالغة من العمر عامين ونصف، والتي أجريت في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة.

ونفذت العملية بمشاركة فريق طبي من وزارة الصحة الفلسطينية  حيث أجرى العملية الدكتور محمد مراد استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مجمع الشفاء الطبي .تحت إشراف  الوفد الجراحي القطري المتخصص والذي أشرف على إجراء  العملية  بالتواصل عن بعد بسبب ظروف جائحة كورونا .

ويذكر أن العملية استمرت نحو ثلاث ساعات  وتعد هي الأولي من نوعها تجرى بأيدي فلسطينيين بعد إجراء  الفريق الطبي القطري أكثر من مائة عملية زراعة قوقعة في مستشفى القدس  سابقا.





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شؤون فلسطينية

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

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