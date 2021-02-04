السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الدكتور ياسر علوي، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، عن إرسال القاهرة دفعة مساعدات جديدة إلى بيروت.



وقال علوي، إن "السفارة سلمت الجانب اللبناني دفعة جديدة من المساعدات الطبية العاجلة، التي أعدتها وزارة الصحة المصرية"، بحسب صحيفة (الشروق).



وأضاف علوي أن "هذه المساعدات مهداة من الحكومة المصرية إلى لبنان لمواجهة الوضع الصحي الحرج الراهن ودعم الجهود اللبنانية في مواجهة جائحة كورونا".وأوضح أن "شحنة المساعدات تشمل كمية من عقار الريمديسفير، المستخدم في بروتوكلات علاج الحالات المتقدمة من الكورونا، إضافة لعقارات طبية أخرى طلبها الجانب اللبناني لدعم القطاع الصحي وتعويض نقص بعض الأدوية الحيوية".



وأشار السفير المصري، إلى أن المساعدات المصرية تأتي استكمالاً للجسر الجوي المصري، الذي انطلق منذ ستة أشهر بعد ساعات من انفجار مرفأ بيروت، وفي ظل التزام مصر بدعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والطبية بشكل مستمر لحين تخطي أزمته الراهنة".