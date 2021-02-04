عربي

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور ياسر علوي، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، عن إرسال القاهرة دفعة مساعدات جديدة إلى بيروت.

وقال علوي، إن "السفارة سلمت الجانب اللبناني دفعة جديدة من المساعدات الطبية العاجلة، التي أعدتها وزارة الصحة المصرية"، بحسب صحيفة (الشروق).

وأضاف علوي أن "هذه المساعدات مهداة من الحكومة المصرية إلى لبنان لمواجهة الوضع الصحي الحرج الراهن ودعم الجهود اللبنانية في مواجهة جائحة كورونا".وأوضح أن "شحنة المساعدات تشمل كمية من عقار الريمديسفير، المستخدم في بروتوكلات علاج الحالات المتقدمة من الكورونا، إضافة لعقارات طبية أخرى طلبها الجانب اللبناني لدعم القطاع الصحي وتعويض نقص بعض الأدوية الحيوية".

وأشار السفير المصري، إلى أن المساعدات المصرية تأتي استكمالاً للجسر الجوي المصري، الذي انطلق منذ ستة أشهر بعد ساعات من انفجار مرفأ بيروت، وفي ظل التزام مصر بدعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والطبية بشكل مستمر لحين تخطي أزمته الراهنة".

أخبار ذات صلة

فرنسا: انفجار مرفأ بيروت قلب حياة اللبنانيين رأساً على عقب ومستمرون بتقديم المساعدات

فرنسا: انفجار مرفأ بيروت قلب حياة اللبنانيين رأساً على عقب ومستمرون بتقديم المساعدات

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

لبنان: العثور على ناشط مقتول في سيارة

لبنان: العثور على ناشط مقتول في سيارة

موريتانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الاستيطان الإسرائيلي

موريتانيا تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الاستيطان الإسرائيلي

شاهد: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية بسوريا

شاهد: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية بسوريا

وكالة أنباء إثيوبيا: إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

وكالة أنباء إثيوبيا: إحباط هجوم على سفارة الإمارات في أديس أبابا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

نجاح اول عملية جراحية لزراعة قوقعة في قطاع غزة بأيدي أطباء فلسطينيين

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

اشتية ومسؤولون ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يتفقدون الدمار بحمصة بالأغوار

وزير العمل والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك

وزير العمل والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك

منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

لجنة الانتخابات: من المتوقع اعتماد ما بين 40 إلى 50 ألف مراقب محلي ودولي

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

العالول: ما يجري في حمصة يهدف لفرض وقائع على الأرض

منوعات

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

شاهد: بلقيس تتحدّى ظروف (كورونا) بهذه الطريقة

عربي

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السعودية تسجل 303 إصابات وثلاث وفيات جديدة بـ(كورونا)

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السفير المصري ببيروت: القاهرة ترسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان

السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض