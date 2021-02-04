دولي

إيران تتسلم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي (سبوتنيك V)

إيران تتسلم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي (سبوتنيك V)
رام الله - دنيا الوطن
استلمت السلطات الإيرانية اليوم الخميس أول دفعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك V) تضم نصف مليون جرعة، وصلت إلى مطار الإمام الخميني في طهران، على متن طائرة شركة خطوط ماهان الإيرانية.

إلى ذلك قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، محمد حسين ذيبخش، بأن الدفعة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل اليوم الخميس عند الساعة 15:50 بالتوقيت المحلي، على متن طائرة شركة ماهان للطيران، بحضور مسؤولين من وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني، تحت تدابير أمنية، مؤكدا أنه تمت مراعاة كافة الشروط المعيارية اللازمة خلال عملية نقل اللقاح، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أن اللقاح الروسي (Sputnik V) سيصل إيران على ثلاث دفعات.

وكان رئيس مؤسسة الأغذية والأدوية الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، قال أمس الأربعاء، إن الدفعة الأولى ستضم 500 ألف جرعة، مضيفاً أن اللقاح الروسي أثبت فعاليته بنسبة 95% وأنه حصل علی تأييد مؤسسة الأدوية والأغذية الإيرانية.

من جهته قال كاظم جلالي، السفير الإيراني في روسيا، إنه تم إرسال الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى طهران عبر طائرة شركة ماهان الإيرانية وستصل بعد نحو أربع ساعات، والدفعة الثانية ستصل بحلول 18 فبراير، والدفعة الثالثة بحلول 28 شباط/ فبراير، حيث سيتم إرسال اللقاح على دفعات كل أسبوعين.

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