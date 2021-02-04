الداخلية بغزة: رفع الحظر الليلي والإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنه في إطار التقييم المستمر للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، تقرر تخفيف الإجراءات الوقائية المتخذة.



واشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس، إلى أنه سيتم رفع الحظر والإغلاق الليلي اليومي، اعتبارا من اليوم الخميس 4 شباط/ فبراير 2021.



وأكدت أنه سيتم كذلك رفع حالة الاغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، اعتبارا من يوم غدٍ الجمعة، مع الإبقاء على إغلاق الأسبواق الشعبية في هذين اليومين.



وأهابت الوزارة، كما بالمواطنين للاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية حرصاً على السلامة العامة.