وفد حركة حماس يلتقي بوغدانوف بروسيا.. ماذا جاء باللقاء؟

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رام الله - دنيا الوطن

وصل وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث ضم الوفد رئيس مكتب العلاقات الدولية د. موسى أبو مرزوق، والأستاذ زاهر جبارين عضو المكتب السياسي للحركة، إضافة إلى ممثل الحركة لدى موسكو، وذلك في إطار زيارة لبحث سبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والاستعدادات للانتخابات الفلسطينية العامة.



وعقد وفد الحركة ظهر اليوم الخميس 4 شباط/ فبراير 2020، لقاءً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية السيّد ميخائيل بوغدانوف، وحضر اللقاء كذلك السيد ألكسي سكوييريف نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية، والسيد رامي الشاعر، بحسب ما جاء على موقع الحركة الالكتروني.



ووضع وفد الحركة، بوغدانوف في صورة التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وبشكل أساسي إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وموقف الحركة التفصيلي من القضايا ذات العلاقة، واستعدادات الحركة لإنجاح العملية الديمقراطية، والتأكيد أن المساهمة الروسية في دعم جميع مراحل الانتخابات الفلسطينية أمر مُقدّر لدى الحركة وعموم الشعب الفلسطيني.



وبدوره رحّب بوغدانوف بوفد الحركة، وأكد الموقف الروسي الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى حرص بلاده على استعادة الوحدة الفلسطينية، وتأكيده أن روسيا مستعدة دومًا لتقديم كل ما يلزم لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني، باعتباره عاملًا مهمًا في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.



وفي ختام اللقاء، عبّر وفد الحركة عن تقديره لموقف روسيا الاتحادية الداعم والمهم في المحافل الدولية، وتأكيد الاستمرار في التنسيق المشترك.