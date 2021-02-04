الصحة الفلسطينية تتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك v) الروسي

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رام الله - دنيا الوطن

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، 10 آلاف جرعة من لقاح (سبوتنيك v) الروسي، بتبرع من حكومة روسيا الاتحادية.



وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال تسلم شحنة اللقاحات برفقة السفير الروسي لدى فلسطين غوتشا بواتشيدزه، أمام مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن اللقاحات ستعطى لـ5 آلاف مواطن، بمن فيهم الكوادر الطبية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشارت إلى أن عملية تسلم اللقاحات ستستكمل خلال الفترة المقبلة، وسيتم تطعيم كافة الكوادر الطبية والمرضى والمسنين.



ولفتت الكيلة إلى أن الوزارة أعدت خطة كاملة بشأن برنامج اللقاح ضد الفيروس، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، مضيفة أنه سيصلها خلال المرحلة المقبلة لقاحات من مؤسسة "كوفاكس"، ومن الصين ومجموعات أخرى متضامنة مع شعبنا الفلسطيني، فيما أن الدفعة الكبيرة المخصصة من قبل موازنة الحكومة ستصل في القريب العاجل.



من جانبه، أكد السفير الروسي غوتشا بواتشيدزه، أن الحكومة الروسية ستسلم وزارة الصحة الفلسطينية 50 ألف لقاح الاسبوع المقبل، مشددا على أن روسيا ستمد الوزارة بالكمية اللازمة من اللقاح الروسي خلال العام الجاري.