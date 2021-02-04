لجنة الانتخابات: أكثر من نصف الناخبين استعلموا عن بيانات التسجيل للانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن أكثر من مليون وسبعمائة ألف مواطن ومواطنة مدرجين في سجل الناخبين قاموا بالاستعلام عن بياناتهم والتأكد منها، ما يمثل أكثر من نصف عدد المسجلين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية 2021، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون.



وأوضحت اللجنة بأن أكثر من مليون ومئة ألف مواطن تأكدوا من بيانتهم من خلال الموقع الرسمي للجنة www.eletions.ps بالإضافة إلى قرابة 550 ألف استفادوا من خدمة الاستعلام #600* لمعرفة مكان الاقتراع الخاص بهم.



وأشارت إلى أن عملية التسجيل وتحديث البيانات الالكترونية متاحة للجمهور من خلال موقعها على شبكة الانترنت، وبإمكان المواطنين فحص مكان الاقتراع الخاص بهم بالاتصال على خط الاستعلام #600*، أو الاتصال على الرقم المجاني 1800300400 للمزيد من الاستفسارات.