السلطات المصرية تطلب من المواطنين التزام منازلهم

رام الله - دنيا الوطنحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من سوء حالة الطقس، واستمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية الخميس.ووفق صحيفة (المصري اليوم) فقد أكدت الهيئة، وجود انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة رعدية أحياناً ونشاط حركة الرياح غداً، وتزداد غزارة الأمطار على السواحل الشمالية والقاهرة.وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها: إن الطقس في مصر اليوم الخميس، يشهد انخفاضاً في درجة الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات، وسقوط أمطار تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة رعدية أحيانًا على مناطق السويس والغردقة وشرم الشيخ وسانت كاترين ورأس سدر والطور ورأس غارب والزعفرانة ومرسى علم والقصير ومنطقة خليج السويس والعقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، رعدية أحيانًا على القاهرة والجيزة والقليوبية.