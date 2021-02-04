منصور: الأمين العام للأمم المتحدة يبحث اليوم عمليات التهجير في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور: إنه يجري التحضير لإرسال مذكرات لمجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن انتهاكات الاحتلال من جرائم واعتقالات واستيطان، وما جرى في قرية حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية من هدم لمساكن المواطنين وتهجيرهم، لمطالبة هذه الجهات، بتحمل المسؤولية، وتنفيذ ما يلزم من تحركات.



وأشار منصور في حديث للإذاعة الرسمية، إلى أن اجتماعاً

سيعقد للجنة فلسطين في الأمم المتحدة، اليوم، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريش ، للحديث حول انتهاكات الاحتلال، ومبادرة الرئيس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، مشدداً على ضرورة أن تبذل حركة عدم الانحياز، والتي تشكل القضية الفلسطينية جوهرية بالنسبة لها، جهوداً في دعم عقد المؤتمر الدولي، وتفعيل الرباعية الدولية.



وأوضح منصور، أن اجتماعاً لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز عقد قبل عدة أيام، وجاري التحضير لعقد اجتماع وزاري بعد اجتماع القمة، التي عقدت قبل عام ونصف في أذربيجان، وسيتم طرح فكرة، أن تعقد لجنة فلسطين الوزارية لحركة عدم الانحياز اجتماعاً إلى جانب الاجتماع الوزاري، الذي من المتوقع أن يعقد في أواخر شهر نيسان/ أبريل المقبل.



وبين منصور، أنه وخلال عشرة أيام، وبعد التشاور مع كافة أعضاء مكتب التنسيق؛ سيتم تحديد المكان والزمان وجدول الأعمال الخاص بهذه الاجتماعات، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية، ستكون حاضرة في هذه الاجتماعات.