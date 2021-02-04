أبو هولي: قد لاتتمكن (أونروا) من صرف رواتب موظفيها لشهر مارس بسبب العجز المالي

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة اللاجئين، أحمد ابو هولي، عن قلقه من العجز المالي، الذي تعاني منه وكالة (أونروا) والذي يقدر بحوالي 241 مليون دولار.



وقال أبو هولي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس: إن هذا العجز يمكن أن يؤدي إلى عدم قدرة الوكالة على صرف رواتب موظفيها عن شهر آذار/ مارس المقبل؛ مما سينعكس سلباً على الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين بجميع مناطق تواجدهم.



وأكد أبو هولي، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لعقد مؤتمر المانحين الدولي، والذي سيبحث سبل سد العجز المالي لوكالة (أونروا)، مشيراً إلى ضرورة الإعداد الجيد لهذا المؤتمر، لتمكين الوكالة من الخروج من دوامة العجز المالي.



وشدد أبو هولي، على ضرورة التحرك سريعاً، وعدم الانتظار إلى حين انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين، وذلك من خلال تخصيص ميزانية ثابتة لـ (أونروا) من موازنة الأمم المتحدة؛ لتحقيق التمويل المستدام لها.