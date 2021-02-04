الاتحاد الأوروبي: قناصل وسفراء أوروبيون يزورون (حمصة الفوقا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان: إن زيارة قناصل وسفراء أوروبيين إلى حمصة الفوقا، اليوم، تأتي للتأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي، الداعم للوجود الفلسطيني في أرضه، إضافة إلى مطالبة حكومة الاحتلال بضرورة وقف سياسة الهدم المخالفة للقانون الدولي.



وأكد عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، على قيام الاتحاد الأوروبي، بتوفير كل ما يلزم من احتياجات للمواطنين في حمصة الفوقا، مشدداً على استمرار الدور الأوروبي السياسي، للضغط على إسرائيل، ومنعها من استكمال مخططاتها الاستيطانية، وإلزامها بتطبيق القانون الدولي.