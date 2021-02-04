هيئة الأسرى: عزل الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في ظروف سيئة جداً

بفيروس (كورونا)، حيث وصل العدد الإجمالي إلى نحو 360 مصاباً منذ بدء الجائحة، بينهم خمسة مصابين، يرقدون بالمشافي، نتيجة تدهور حالتهم الصحية.



وقال عبد ربه، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إنه تم عزل الأسرى المصابين بالفيروس في غرف وأقسام بظروف سيئة جداً، وسط انعدام الرعاية الصحية، وعدم توفير المستلزمات الطبية اللازمة لهم.



إلى ذلك، قال عبد ربه: إن الجهود القانونية مستمرة، من أجل الإفراج عن الأسير حسين مسالمة، المصاب بالسرطان في الدم، والذي يرقد في مشفى (سوروكا) في وضع صحي خطر جداً.



رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الأسرى المصابين